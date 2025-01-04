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“Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı” olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas, 20 Ağustos’ta yaşamını yitirmişti.

Guinness Dünya Rekorları’na göre, ‘dünyanın yaşayan en yaşlı insanı’ olduğu açıklanan Japonyalı Tomiko Itooka hakkında bir gelişme yaşandı.

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