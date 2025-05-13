Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuş ve vasiyetini açıklamıştı.

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Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı José 'Pepe' Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti.

Mujica, 2010-2015 yılları arasında görev yaptığı dönemde maaşının çoğunu bağışlaması ve eski bir Volkswagen Beetle kullanması nedeniyle bir zamanlar “dünyanın en fakir başkanı" olarak biliniyordu.