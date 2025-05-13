Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuş ve vasiyetini açıklamıştı.

Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

Eski Uruguay Devlet Başkanı José 'Pepe' Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti.

Mujica, 2010-2015 yılları arasında görev yaptığı dönemde maaşının çoğunu bağışlaması ve eski bir Volkswagen Beetle kullanması nedeniyle bir zamanlar “dünyanın en fakir başkanı" olarak biliniyordu.