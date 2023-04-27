Henley & Partners dünyanın en zengin şehirlerine ilişkin yıllık raporunu yayınladı. Raporun bulguları, son 10 yılda dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde milyoner nüfusunun ne kadar hızlı arttığına işaret ediyor.

Küresel bir istihbarat firması olan New World Wealth, dünya çapında dokuz bölgede 97 şehirden veri topladı. Rapor, şehirleri 150.000′den fazla yüksek net servete sahip bireyin harcama alışkanlıklarına göre sıraladı ve 10 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip olanları vurguladı.

Raporu oluşturmak için kullanılan tüm veriler 31 Aralık 2022′de toplandı.

TAHTTA NEW YORK VAR

New York City (NYC) listede birinci. Rapor, 2012′den 2022′ye kadar, şehrin yüksek gelirli bireylerden oluşan nüfusunda yüzde 40′lık bir artış olduğunu tespit etti. Henley & Partner’ın raporuna göre NYC, değeri 1 milyon doları aşan 340.000 kişiye, 724 centi-milyonere ve 58 milyardere ev sahipliği yapıyor.

TOKYO

Listedeki en zengin ikinci şehir ise Japonya’nın başkenti Tokyo. Japon şehri, 290.300 yüksek net değere sahip kişiden oluşan bir nüfusa sahiptir. Tokyo 250 centi-milyonere ve 14 milyardere ev sahipliği yapıyor.

Şehir, 2012′den 2022′ye kadar yüksek net gelirli bireysel nüfus artışında yüzde 5′lik bir düşüş gördü. Buna rağmen Tokyo, Japonya’daki milyonerlerin yüzde 21′ini oluşturuyor.

CALIFORNIA

San Francisco ve Silikon Vadisi’ni içeren California Körfez Bölgesi ilk üçü tamamladı. Körfez Bölgesi 285.000 yüksek varlıklı kişiye ev sahipliği yapıyor - 629 centi-milyoner ve 63 milyarder var.

California bölgesi, 2012′den 2022′ye kadar yüksek gelirli bireylerden oluşan nüfusunda yüzde 68′lik bir büyüme gördü.

Wealth-X ve REALM tarafından Mart ayında yapılan bir araştırmaya göre, San Jose metropolünde yaşayan her 372 kişi için değeri 30 milyon doları aşan bir ev sahibi ve San Francisco’nun hemen kuzeyindeki her 505 kişi için bir ultra zengin ev sahibi var.

İŞTE İLK 10

İSTANBUL

İstanbul ise Varşova, Barcelona, Milan, Kahire gibi dünya şehirlerinin önünde gelerek listeye 51. sıradan girdi.