Geçtiğimiz yıllarda araştırmacılar, elektrikli araçları sürerken şarj etmeyi gerçeğe dönüştürebilecek bir yöntem tanıtmıştı.

İsrailli kablosuz elektrikli araç (EV) şarj teknolojisi sağlayıcısı Electreon tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, bu teknoloji yakında bir ABD yolunda kullanılacak. Electreon; İsveç, İsrail ve İtalya'da benzer yolları daha önce de test etmişti.

İlk elektrikli yol İsveç'te açılıyor

İsveç, 2025 yılında E20 otoyolundan başlayarak 2035 yılına kadar toplam 3 bin kilometrelik mesafeye elektrikli yol inşa edecek.

ERS ya da 'elektrikli yol sistemi', elektrikli araçların şarj istasyonlarına uğramadan daha fazla mesafe kat edebilmesine olanak sağlayacak.

Büyük plan kapsamında 3 bin kilometreden fazla İsveç yolunun elektrikli yola dönüştürülmesi planlanıyor. E20, bu planın ilk aşaması olacak.

Endüktif şarj olarak adlandırılan yeni teknoloji, elektrikli araçları hareket halinde veya hareketsiz halde şarj edecek.

Bu süreç, yolun altına gömülü metal bobinlerden araçların alt kısmında bulunan bazı özel alıcılara bir manyetik frekans aktararak çalışacak.