NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Chandra X-ışını Gözlemevi kullanılarak Dünya'ya 3,4 milyar ışık yılı uzaklığıyla en yakın kuasar olan "H1821+643"ün özellikleri incelendi.

Söz konusu araştırmada, bir galaksi kümesi içinde bulunan "H1821+643"ün kütlesine rağmen çevresine etkisinin benzerlerinden daha az olduğu ortaya çıktı.

Helen Russell ve ekibi tarafından yapılan araştırmada, kuasarların normalde çekim güçleriyle merkezinde bulundukları galaksilerden yoğun madde çektikleri ve sonrasında yüksek miktarda radyasyon yayarak güçlü akımlarla madde püskürttüklerinin altı çizilirken "H1821+643"ün bu konuda benzerlerine göre aynı etkileri göstermediği belirtildi.

Diğer süper kütleli kara delikler galaksiler arası gazların soğumasını azaltarak yıldız oluşumuna yardımcı olurken "H1821+643"ün çevresindeki maddelere yakınlığı ve halen aktif olmasına rağmen benzer biçimde davranmadığı belirlendi.

"H1821+643"ün çevresindeki gazın diğer kuasarlar gibi sıcak ve türbülanslı olmadığı kaydedilen araştırmada, söz konusu kuasarın kütlesine rağmen çevresinde sakin koşullar ve düşük sıcaklıkların gözlemlendiği ifade edildi.

Söz konusu kuasarın bulunduğu galaksinin merkezindeki kara deliğin çevresinde bulunan gaz yoğunluğu. alışılmadık biçimde yüksekken gaz sıcaklıklarının merkeze uzak alanlardan bile çok daha düşük olduğu tespit edildi.

Bulgular, "H1821+643"ün, kuasarlar ve içinde bulundukları galaksilerin çekim güçleri hakkında bugüne kadar bilinenlerden farklı özellikler gösterdiğini ortaya çıkardı.