Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Başkan Özbek, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"Yakında size vereceğimiz müjdeler var. Bunların bir kısmını 26 Nisan'daki genel kurulda açıklayacağız. Galatasaray sportif manada bir dünya markasıdır. Tesislerimizde eksikleri tamamlamak için harekete geçtik. Takımımız buraya geçti. Galatasaray'ın kendi değerleri var. Kenetlenmenin ve yaptığımız başarının sonuçlanması için birbirimize destek olmamız gerekiyor."

"25. şampiyonluk, 5. yıldız için en önemli şey desteğinizin artarak devam etmesi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize her zaman destel oldular. Her maç 50 bin kişiye oynuyoruz. Bundan sonra amatör branşlar için desteğimizi artıyoruz. Bir dünya markası olarak kendi yerlerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Galatasaray bir dayanışma kültürüdür."

"25. şampiyonluğa giderken herkese şunu tavsiye ederim; sataşmalar, algı çalışmaları en üst seviyede. Geçen sene de bunu yaptılar. Ama hatırlatmak istiyorum. Tarih tekkerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim şampiyonluk yolumuzda hiçbir etkinlikleri olmayacaktır. 2017 senesinde başkanlık dönemimde şu ifadeyi kullanmıştım, 'Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız.' Gerçekten de o yolda yürüyoruz."