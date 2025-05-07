Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, yeni sezon çalışmaları da devam ediyor.

Sarı - kırmızılıların başkanı Dursun Özbek; kalan haftalar için konuşurken, taraftarların en önemli merak konusu olan Victor Osimhen transferi için de açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in sözleri:

"ŞAMPİYONLUK KELİMESİ YASAK"

"Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum. O itibarla bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız."

"TÜM DİKKATİMİZ SAHADA"

"Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetl şekilde çalışıyoruz."

OSIMHEN CEVABI: "GÜNÜ GELİNCE AÇIKLARIZ"

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."