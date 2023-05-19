GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

8 Şubat 2022 tarihinde hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak, İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden duruşmalarda, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaların henüz başlamamış olması, sanık avukatları tarafından ağır bir dille eleştirildi.

Öte yandan dava ile ilgili bazı somut delil ve metaryallerin İstanbul 36. Ağır ceza mahkemesine ulaştırılması için talepte bulunuldu. KKTC'de tutuklu bulunan katil zanlıları 24 Mayıs'ta yeniden yargıç huzuruna çıkacak. Duruşmanın 24 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.