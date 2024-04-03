Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bazı hormon ilaçları, astım, epilepsi ve Alzheimer ilaçları kullanan hastaların ilaca erişiminde sıkıntılar yaratacağını, bu konuda KKTC’de de önlem alınarak, uzun vadeli programlama gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Aralık 2022 ve Aralık 2023 arası yüzde 150’den fazla ilaca zam geldiğini, hayat pahalılığı ve enflasyonun ortada olduğuna işaret ederek, ülkeye ilacın yüzde 80’inin Türkiye’den geldiğini, ancak bugün Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kronik hastanın, özellikle ithal ilaç temininde çok ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret etti.

Bunların başında kanser, diyabet ve hormon ilaçlarının bulunduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bu ilaçların fiyatlarının yüksekliğinden dolayı halkın sahte ilaç tuzaklarına düştüğüne dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, özellikle gıda takviyelerinin Türkiye’de eczane dışında satıldığını, eczane dışı satılan gıda takviye tüketim sonucunda ise sayısı 200 binleri geçen yan etkiler yaşanmaya başladığına işaret etti.

Eczacılar Birliği bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkede, dünyada ve sektörlerinde yaşanan sıkıntılara değinerek, değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, kur farkından dolayı Türkiye’de ilaçta kamu kurum iskontosu uygulaması, SGK’nın ilaçlarda satış fiyatı üzerinden ilaç firmalarından ek iskonto istemesi ve bu iskonto oranının da Sağlık Uygulama Tebliği’ne istinaden belirlenecek Medula sistemine yansıması nedeniyle ülkede bulunan ecza depolarının alım gücü ve karlılık oranın dibe vurduğunu kaydetti.

Her ne kadar KKTC’den kaynaklanmasa da, bu konuda özellikle ecza deposu yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yine uzun vadeli çözümler bulmak zorunda olduklarına dikkat çeken Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, uzun vadede çok ciddi krizler ve sıkıntıların mevcut olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, yaşanan sıkıntılar nedeniyle mesleklerini artık sağlıklı bir şekilde yürütemediklerini, manevi ve maddi olarak sürdüremeyecek noktaya geldiklerine işaret ederek, enflasyon, giderler, ilaca erişimdeki zorluklar, psikolojik baskıların eczacıları bitirmiş duruma getirdiğine işaret etti.

Eczacıların önemine işaret eden Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczacıların yeri geldiğinde hasta ile hekim arasında bir köprü oluşturduğunu, yeri geldiğinde ise hastaları hekime yönlendiren hizmet alanını doldurduklarına dikkat çekti.

Ülkede birliklerine üye 465 eczacı ve 365 eczane bulunduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, özellikle soruşturması polis uhdesinde devam eden süreçte, doğru olmayan bilgilerin dile getirilerek, toplumu eczacıların üzerine itmekten vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczacıların ülkede Ağustos 2023 öncesinde yaşanan felaketlerde, ilaca erişim sıkıntısında yaptıklarını, verdikleri mücadeleyi anımsattı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğüne Özlem Keskinoğlu’nun getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Birlik, bu konuda verdikleri mücadelede kendilerine katkı koyan herkese ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Birlik, özellikle İlaç ve Eczacılık Dairesi ile ilgili terfiler, atamalar, eczacı alımları, müdür muavinliği ve teşkilat yasası için Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğinin, Sağlık Bakanlığına toplum sağlığı adına yardımlarının devam edeceğini kaydetti.