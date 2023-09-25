Kamuoyunda infial yaratan, ‘sahte reçete’ yolsuzluğuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, reçete yolsuzluğuyla ilgili her safhada yargının yanında olacağını ve bu konudaki tutumlarının süreceğini açıkladı.

Konuyla ilgili birlikten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, yürütülmekte olan reçete yolsuzluğu iddiaları ile ilgili, sürecin başından itibaren kamuoyunda birçok kez belirttiğimiz gibi soruşturmanın her safhasında yargının yanındayız.

Soruşturma dahilinde yargıya intikal etmiş ve/veya önümüzdeki günlerde edecek olan üye veya üyelerimizin, eğer var ise Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yetkili organlarında aldıkları görevlerden, meslek etiği ve deontolojisi doğrultusunda haklarındaki soruşturma süresince askıya alındıklarını ve alınacaklarını bildirir, bu konudaki kesin tutumumuzun devam edeceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”