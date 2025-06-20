Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün başlayan “Bilgiden Eyleme: Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Diyaloğu Yeniden Tanımlamak” konulu forum, ikinci gününde de devam ediyor. Başkent Tiran'daki Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen forumun ikinci gün oturumlarının açılışına, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte Büyükelçi Dr. Egemen Bağış da katıldı.

Forum kapsamında “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Kültürler ve Dinler Arasında Köprü Kurmak: UNAOC'nin İnsanlık İçin İki On Yıllık Diyaloğu Üzerine Düşünceler” konulu panel düzenlendi. Panelde; eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, eski Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic ve Akdeniz Vakfı Başkanı Michele Capasso da konuşma yaptı.

Büyükelçi Bağış, AB'nin, tüm sorunlarına rağmen insanlık tarihinin en büyük barış projesi olduğuna inandığını, her şeyin barışı inşa edebilecek bir sonraki nesli düşünebilen vizyoner liderler ve politikacılarla ilgili olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Bu kıtasal projeyi (AB) küresel bir projeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yüzden ülkem Türkiye, 1958'den beri AB'ye katılmaya çalışıyor çünkü katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Bugün dünyadaki tüm krizlere bakın. Çatışmanın tüm taraflarının bir araya gelip müzakere edip konuşabileceği birkaç ülkeden biriyiz. Rus tarafını Ukrayna tarafıyla bir araya getirebiliriz; en azından böylece diyaloğu başlatabiliriz. Ancak diyalog olmadığında kayıplar meydana geliyor; bu, düzeltilemeyen bir şey.”

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Bağış, “Bugün, bu paneldeki hiç kimsenin İsrail'in var olma hakkıyla ilgili bir sorunu yok. Ancak bu paneldeki hepimizin (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun yetkilerini istismar ederek aleyhindeki yolsuzluk davalarını unutturmak ve kendi kariyerini ve koltuğunu korumak adına yaptığı insafsızca saldırılardan rahatsız olduğundan emin olabilirsiniz. Buna artık'Hayır' demenin zamanı geldi ve hiç şüphem yok ki Netanyahu'nun da soykırımdan yargılandığını göreceğimiz gün yakında gelecek,” ifadelerini kullandı.

Bağış, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinerek sorunlar, tartışmalar ve farklı görüşler olduğunu belirtti ve “Ancak kriz olduğunda birbirimizin yardımına ilk koşan biziz,” dedi.

Kravat Diplomasisi

Panelde konuşan Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreou da Bağış’ın sözlerini teyid ederek en taze örneğin panel öncesi yaşandığını, Arnavutluk’a gelirken valizine kravat almayı unuttuğunu bunu duyan Bağış’ın kendisine bir kravatını hediye ettiğini söyledi.

BM Medeniyetler İttifakı'nın BM'nin en önemli araçlarından biri hâline geldiğine işaret eden Bağış, “Biz yabancı düşmanlığına karşı mücadele ediyoruz, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı mücadele ediyoruz,” şeklinde konuştu. Dünyada artan ayrımcılığın iki dünya savaşı öncesi günleri hatırlattığını vurguladı ve herkesi dünya barışı için çabalamaya davet etti.

“Bugün İçinde Bulunduğumuz Savaşlar Dünyasında Barışın Sesini Duyamıyorum”

Moratinos ise 30 yıl önce özgürlük, eşitlik, adalet ve refah dolu bir Avrupa-Akdeniz alanına sahip olma hayalini kurduklarını anımsatarak “Bugün içinde bulunduğumuz savaşlar dünyasında barışın sesini duyamıyorum. Gençlerin sokaklara çıkıp barış istediklerini duymuyorum. Gazze'de barış, Ukrayna'da barış, İran ve İsrail'de barış... Barış vazgeçilmezdir,”

BM Medeniyetler İttifakı, 2005 yılında Türkiye ile İspanya'nın öncülüğünde eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle Anna Lindh Vakfı tarafından düzenlenen forum, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.