Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katılarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'na işaret ederek, “Bütçedeki rakamların tek amacı, alım gücünü ayakta tutmaktır. Çağdaş yaşam seviyesine ulaşmak için atılan adımlardır… 2023 öngörülemezken, yüzde 130 hayat pahalılığı artışıyla böyle bir bütçe yapmak takdire şayandır” dedi.

Alım gücünü artırmak hedefiyle, haksız kazanç ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimleri sürdürdüklerini belirten Bakan Amcaoğlu, konuyla ilgili yasa çalışmasının da bitmek üzere olduğunu ifade etti.

“VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ”

Amcaoğlu, Enerji Dairesi, Enerji Kurumu ve elektrikli araçlar için yasa çalışmalarını da yakın zamanda Meclis Genel Kurulu’ndan geçireceklerini, enerji ile ilgili doğru adımların atılması için gerekli hassasiyeti her zaman göstereceklerini ve yakıt arz güvenliği gibi tartışmalara son verilmesini istediklerini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, “Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile böylesi bir ekonomik ortamda, dünyadaki örneklerine de bakarak, alacağımız önlemlerle ve yasa çalışmalarıyla vatandaşımızın alım gücünü artırmaktan başka bir şey düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“FOSİL YAKIT YERİNİ 2030’LU YILLARDA ALTERNATİF MODELLERE BIRAKACAK”

Amcaoğlu, fosil yakıtın 2030’lu yıllarda yerini alternatif modellere bırakacağını kısa sürede Türkiye’den sağlanacak enterkonnekte bağlantı ile enerji ihtiyacının ekonomik ve sürdürülebilir olabileceğini söyledi.