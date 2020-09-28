1 Sterlin 10 TL!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.