1 Sterlin 10 TL!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.