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1 Sterlin 10 TL!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:28
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1 Sterlin 10 TL!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, piyasa beklentilerinin aksine politika faizini artırması kararının TL’ye olumlu etkisi bugün itibariyle son buldu; Sterlin tarihi rekora ulaştı, Dolar ve Euro son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

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