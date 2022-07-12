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20 Yıl sonra bir ilk yaşandı

Dolar ve euro cephesinde piyasalarda çok ses getiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir dolar karşısında düşüş yaşayan euro 20 yıl sonra ilk kez böylesini yaşadı. Euro/Dolar paritesi 2002 yılından beri ilk defa yeniden eşitlendi. Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazan dolar, euro ile başa baş seviyesine geldi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise Eylül ayında yeni atakların olacağını ifade ederken doların çıkacağı seviyeyi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

12 Temmuz 2022 Salı 11:42
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20 Yıl sonra bir ilk yaşandı
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Euro/Dolar paritesi 20 yıl aranın ardından yeniden eşitlendi. Doların küresel piyasalarda tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanması sürerken, euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. ABD doları dün tüm önemli para birimlerine olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.

20 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Söz konusu ivmeyle birlikte paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kayıtlara geçti.

STERLİN DE KAYIP YAŞADI

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

YURT İÇİNDE PİYASALAR BUGÜN DE KAPALI

Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde dolar ve euro hareketliliğine devam ediyor. Dolar/TL kuru 12 Temmuz Salı sabahı 17,33 seviyesinde değerlenirken, euro/TL de 17,37 lirada bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR TAHMİNİ

Piyasalar bayram tatiline girerken doların gidişatı ise merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Eylül ayında yeni atakların olacağını ifade ederken doların çıkacağı seviyeyi verdi.

"DOLAR ENFLASYONA KARŞI KORUMAZ"

Doların diğer para birimleri karşısındaki değer artışında ilişkin değerlendirme yapan İslam Memiş, Türkiye'de yaşanan enflasyon karşısında korumasız olduğunu ifade etti. Dolar almak isteyenler için 17 seviyelerin alım için doğru olmadığını belirten Memiş, 20 liranın üstünde bir dolarla karşılaşılacağının da altını çizdi.

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Doların yatırım aracı olmadığını söyleyen Memiş, "Küresel dünyada doların değer artış süreci var. Türkiye'de yüzde 80'e yakın enflasyon var. Rezervler azalmaya devam ediyor. Doların rezerv para olmadığını ifade ettim. Dolar bir yatırım aracı değildir. Enflasyona karşı sizi korumaz. 17-18 aralığından dolar alınmaz. Bu 19, 20, 21 lira olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolar eylül itibarıyla yeni ataklar gerçekleştirebilir hatta 20 liranın üzerini görebilir. Bu, bugün ben dolar alacağım, kazanacağım anlamına gelmiyor. Geçen yıldan elinde dolar varsa, Euro/Dolar paritesi, altın ve gümüşün ons fiyatı dip seviyelerde." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
EuroDolarPiyasalarEkonomi
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