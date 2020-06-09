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AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 küçüldü.

09 Haziran 2020 Salı 13:30
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AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,2 küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini yayımladı. 

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.

AB üyesi ülkeler arasına ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 1,2, Bulgaristan ve Romanya yüzde 0,3 ve İsveç yüzde 0,1 büyüdü.

Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yüzde 5,3, İspanya ve Slovakya yüzde 5,2 küçüldü.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa İstatistik OfisiAvrupa BirliğiABKoronavirüsCovid-19
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Turk gucu 2020-06-09 14:48:03

Korona nedeniyle dunyayi somurmeye ara mi verdiniz

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