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AB, Ukrayna'ya 1 milyar Euro destek verdi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar Euro makro finansal destek verdi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:22
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AB, Ukrayna'ya 1 milyar Euro destek verdi
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar Euro makro finansal destek verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için hazırlanan makro finansal yardıma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ukrayna'ya 500 milyon Euro ilave makro finansal yardımda bulunduk" ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'ya yarın 500 milyon Euro daha göndereceklerini bildirdi.

Von der Leyen, "Bu 1 milyar Euro, Ukrayna'nın acil finansal ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin kuvvetlendirilmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, haziran ayında, Ukrayna'ya yeni destek sağlayacaklarını, bu çerçevede ülkeye 2022'de 9 milyar Euroya kadar yeni makro finansal yardım vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

Son destekle birlikte AB'nin Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Ukrayna'ya sağladığı toplam makro finansal destek miktarı 2,2 milyar Euroyu buldu.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaABDestek
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