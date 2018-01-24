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ABD Senatosu Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı

ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanı adayı Powell, Senatoda yapılan oylamada 12'ye karşı 85 oyla kabul edildi...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:41
ABD Senatosu Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ı onayladı.

Halen Fed'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Powell'ın adaylığı, Senatodaki oylamada 12'ye karşı 85 oyla kabul edildi.

Dünyanın en önemli merkez bankalarından Fed'in yeni başkanı olmaya hak kazanan Powell, yemin ettikten sonra mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in yerini alacak.

Powell'ın görevi süresince 2012'den bu yana birlikte çalıştığı Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

En zengin Fed Başkanı olacak

Kısa süre sonra Fed'in direksiyonuna geçecek Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin Fed Başkanı olacağı anlamına geliyor.

Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, bankanın yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini de taşıyacak.

Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.

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