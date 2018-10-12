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ABD ve ASYA borsalarından sonra Avrupa piyasalarında da sert düşüşler yaşandı

Avrupa borsalarında, bir ticaret savaşı ve ABD borç tahvillerinin daha çok gelir getirmesinin küres el yatırımıcılarda kaygı yaratması yüzünden keskin düşüşler yaşandı.

12 Ekim 2018 Cuma 12:08
ABD ve ASYA borsalarından sonra Avrupa piyasalarında da sert düşüşler yaşandı

Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 düşerek 7.023'e geriledi.

Asya piyasaları da son 19 ayın en düşük seviyelerin görürken, ABD piyasalarında da son sekiz ayın en büyük kayıpları yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump düşüşü "piyasada düzeltme yaşandı" olarak tanımladı, ancak faiz oranlarını yükselten ABD Merkez Bankası Fed'in "çıldırdığını" söyledi.

Küresel piyasalardaki satışlar Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde'ın borsalardaki değerlemelerin "aşırı pahalı" olduğunu söylemesini izliyor.

Paris Borsası'nda Cac 40 endeksi yüzde 1,7 düştü ve 5.119 puan oldu. Franfurt'taki Dax endeksi de yüzde 1,3 gerileyip 11.559'a indi.

FTSE 100 ve Cac 40 Nisan ayından bu yanaki en düşük seviyelerini görürken, Dax 2017 başından bu yanaki en düşük seviyesine geldi.

ASYA BORSALARI'NDA DA BENZER GELİŞMELER YAŞANDI.

Japon Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,9 düşerken, Şangay Borsası'nda yüzde 5,2 lik düşüş 2014'ten bu yanaki en büyüğü oldu.

TRUMP 'ÇILGIN' MERKEZ BANKASI'NA SALDIRDI

ABD piyasalarının performansı bu yıl beklenenin üzerindeydi. Piyasalar, yılbaşındaki kaosun ardından yaz aylarında rekorlar kırdı.

Ancak FED faizleri artırıyor ve yeni faiz artırımları da gündemde.

FED geçen ay para politikasını "genişlemeci" diye tanımlamaktan vazgeçmiş ve bu da FED'in ülke ekonomisinin küresel mali krizden sonraki canlandırma önlemlerine artık ihtiyaç duymayacak kadar güçlü olduğunu düşündüğünü göstermişti.

Canlandırma önlemlerinin azaltılması kaygıları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşıyla daha da arttı. ABD Başkanı Trump, FED'in faiz arttırımını özellikle eleştiriyor ve ABD Başkanları'nın FED'in bağımsızlığına müdahale etmeme geleneğini bozuyor.  Trump dün gazetecilere "FED bir hata yapıyor. Bence FED çıldırdı" demişti.

Ancak CMC Markets'ın piyasa uzmanı Michael Hewson, piyasalardaki düşüş nedeniyle FED'i suçlamanın "fazla basit bir bakış açısı olduğunu" söylüyor.a

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ABDAysaEkonomiPiyasa
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