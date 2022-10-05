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ABD’nin borcu rekor kırdı

05 Ekim 2022 Çarşamba 12:44
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ABD’nin borcu rekor kırdı



ABD’nin milli borcu ilk kez 31 trilyon ın üzerine çıktı.

ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 31,1 trilyon a ulaştı. Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.

CBO’nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu’nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı. 

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