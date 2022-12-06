Altın fiyatları için flaş tahmin

Dolar, beklenenden güçlü gelen ABD verileri sonrası güçlenirken, Fed’in piyasalarda yarattığı belirsizliğin artması, altın fiyatlarını bugün kritik seviyenin altına çekti. Dolar beş ayın en düşük seviyesinden toparlanırken, altın fiyatları yüzde 2’ye yakın gerileyerek 1800 doların altına çekildi. Böylece değerli metal son 3 ayın en kötü gününü yaşadı. Bugün ise altının ons fiyatı 1782 dolardan değerlenirken, geçtiğimiz günlerde 1084 lira ile rekor kıran gram altın 1061 liradan satışa sunuluyor.

“EN ÇOK ALTIN FİYATLARI ETKİLENECEK”

Enflasyonun ABD Merkez Bankası Fed’in hedef aralığı üzerinde kalması halinde, faizleri beklenenden daha uzun süre yükseltmesine neden olabileceği ifade ediliyor. Fed önümüzdeki aylarda daha küçük faiz artışlarına işaret ederken, merkez bankası ayrıca faizlerin beklenenden çok daha yüksek seviyelerde zirve yapabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Analistler böyle bir senaryo için yaptıkları değerlendirmede, bundan en çok etkilenecek olanın altın fiyatları olacağının altını çiziyor. Şimdi ise gözler Fed’in 2022 yılının son toplantısına çevrildi. Banka yılın son toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

"GÖRÜNÜM İÇ AÇICI DEĞİL"

Artan faiz oranları bu yıl külçe altın fiyatları üzerindeki en büyük etkendi. Zira yüksek borç getirileri altın tutmanın fırsat maliyetini artırdı. Altın, bu yılın başlarında gördüğü dip seviyelerden toparlanmış olsa da ekonomistler, faizlerin gidişatı konusundaki belirsizlik nedeniyle görünümün hâlâ pek iç açıcı olmadığını söylüyor.

ALTIN TAHMİNİ: ‘2.250 DOLARA ULAŞABİLİR’

Piyasada hareketlilik artarken çok uluslu banka Standard Chartered ise yeni altın tahminini paylaştı. Dev banka farklı olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Bankanın küresel araştırma başkanı Eric Robertsen‘in 4 Aralık’ta yatırımcılara gönderdiği bir notta altın tahminlerinde yüzde 30’a varan bir artış ortaya koydu. Robertsen’in tahminlerine göre altın fiyatı ons başına 2.250 dolara ulaşabilir.