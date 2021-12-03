Altın fiyatlarında kader günü!

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Kasım ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları gerilerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Altın fiyatları karışık bir seyir izlerken, gram altın küresel altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyelerinde olmasına rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle 780 TL’nin üzerinde tutunuyor.

ABD İŞSİZLİK ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin artarak 222 bine yükseldi. Bu dönemde beklenenden az artan işsizlik maaşı başvurularının 240 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 199 binden 194 bine revize edildi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inmişti.

ONS ALTIN

Pazartesi günü güne 1.790 dolar civarında başlayan ons altın, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla 1.805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell’ın varlık alımı azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydetmişti. Sonrasında karışık bir seyir izleyen ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.773 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen salı günü dolar/TL’nin 13,95 seviyesine ulaşmasıyla rekor tazeledi. Gram altın, dolar/TL’deki yüksek seyirin devam etmesiyle 782 TL civarında bulunuyor.

A1 KAPİTAL'İN GRAM ALTIN BÜLTENİ:

Gram Altın’da dün alıcılı açılış sonrasında günü geneliden pozitif görünüm sürdü ve

%2.55 oranında yükseliş ile 777.59 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti.

Günlük grafiklerde teknik göstergelerdeki olumlu görünüm sürüyor. Saatlik grafiklerde ise bir miktar zayıflama görülüyor. Ancak şimdilik net bir bozulmadan söz edemeyiz. Gün içi hareketlerde 779TL seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılamaması gevşeme eğilimi beraberinde getirebilir. Bu nedenle bugünkü kapanış kısa vade de yön konusunda belirleyici olacaktır.

Destek: 754 , 740 , 720

Direnç: 779 , 800 , 824

GEDİK FOREX'İN ALTIN BEKLENTİSİ:

Ons altın 1770$ seviyesinin altına sınırlı düşüş kaydederek haftanın genelini 1770$ seviyesinin üzerinde geçirdi. Küresel piyasalarda, artan enflasyonist endişeler ve Omicron varyantına dair belirsizlik, risk iştahının zayıflamasına neden oluyor. Altın bu gelişmeler karşısında kendisini sınırlı besleyebildi. Genel olarak yatay ve temkinli seyrettiği gözlemleniyor. Fed'in gelecek sene erken faiz artırabilir ihtimali, altını baskılamaya devam ediyor. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü. Açıklanacak istihdam verisi, piyasalarda oynaklık yaratabilir. Aynı şekilde, altının seyri açısından da takip edilmeli. Ons altın için 1782$ direncinin üzerinde seyirlerin görülmesi durumunda 1794$ - 1805$ direnç noktaları izlenebilir. Buna karşın, 1766$ desteğinin altında 1754$ - 1739$ destek noktaları.

AHLATÇI YATIRIM'IN ALTIN TAHMİNİ:

Gram altında dün 786 TL seviyelerine yükseliş gerçekleşti ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler geçiyor. Bugün ons altın için ABD’de açıklanacak TDI veri seti önemli olacaktır. Yurt içinde ise kurda yükselişin devam etmesi ve 3. Günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir. Fitch görünüm notu düşürmesi sonrası akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody’s Türkiye değerlendirmesi de ayrıca takip edilecek. 760 TL destek seviyesi olarak takip edilebilir yukarıda ise 790 TL direnç bölgesi olarak gündeme gelebilir.