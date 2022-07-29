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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Temmuz 2022 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

29 Temmuz 2022 Cuma 09:44
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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
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Çeyrek altın fiyatlarında son durum... 

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının yavaşlayacağı beklentisiyle yatırımcılar altına yöneldi.
 

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1760 doların üzerinde seyrediyor. Altın bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazanacak.

İç piyasada gram altın 1018 lira, çeyrek altın 1665 lira, cumhuriyet altını 6 bin 812 liradan satılıyor.

ABD ekonomisi 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele ederken dün açıklanan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0.9 daraldığını gösterdi. Ekonomi bir önceki çeyrekte de yüzde 1.6 daralmıştı. Bu da ekonominin resesyona girdiğini gösteriyor.

Fed çarşamba günü 75 baz puan ile bu yıl üçüncü defa faiz artırdı. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'de faiz indirimine gidileceğine işaret eden açıklamalarının ardından pozitif seyretti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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