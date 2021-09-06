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Altın yükselişe geçti!

6 Eylül Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 488 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euro bugün değer kaybederken, dolar ve gram altında artış görüldü. Peki 6 Eylül gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 6 Eylül 2021 altın fiyatları...

06 Eylül 2021 Pazartesi 09:25
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Altın yükselişe geçti!

Vatandaşlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ederken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde düşüş yaşayarak 483,3 lira seviyesinde işlem görmüş, sonrasında yükselmişti. 6 Eylül 2021 altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

6 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

6 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 488,17 TL'den yapan gram altın şu anda 488,65 TL alış ve 488,70 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.165,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.154,00 TL alış ve 3.212,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.589,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.584,00 TL alış ve 1.612,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 794,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Eylül itibariyle 793,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 806,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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