Altında son durum

Altın, yatırımcıların jeopolitik gerginliklere karşı Fed yetkililerinden gelen yorumları fiyatlamasıyla yükselişini sürdürdü.

Güne 1.765 dolardan başlayan ons altının spot fiyatı 1.770 dolar civarında dengelendi.

Spot altın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin piyasalarda yarattığı stres sonrası güvenli varlıklara olan talebin artmasıyla Çarşamba günü yüzde 0,3 yükselerek 4 haftanın zirvesine yakın seyretmişti.

Pelosi’nin ziyaretinin sona ermesiyle gerginlik bir miktar gevşemiş olsa da Tayvan, Çin’in Perşembe günü öğleden sonra adanın etrafında altı farklı bölgede başlayacağı tatbikatlara hazırlanıyor.

Öte yandan, Fed yetkililerinin 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak için ekonomik yavaşlamaya neden olsa da agresif faiz artışlarına devam edeceklerini taahhüt etmesiyle para politikası ilgi odağı olarak kalmaya devam ediyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard büyük faiz artışlarıyla birlikte önden yüklemeli faiz seçeneğini tercih ettiğini ve yılı yüzde 3,75-4 seviyesinde bitirmek istediğini söylerken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Fed enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu ve bir resesyon yaşanabileceğini belirtti.

“Altını etkileyecek ana faktör Wall Street’in, Fed’in para politikasını sabit tutacağı döneme girilene dek kaç büyük faiz artışı daha kaldığı olacak” diyen Oanda Corp Kıdemli Analisti Edward Moya, “Görünüşe göre Eylül’de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 75 baz puan güçlü bir şekilde masada olacak ve gerçekleşmesi halinde doların daha fazla destek görmesini sağlayarak altının 1800 dolar üzerine bir ralli gerçekleştirmesini zorlaştıracak” değerlendirmesinde bulundu.