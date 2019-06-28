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Amcaoğlu: "Kamu kurumlarının ek mesaileri ödendi"

Amcaoğlu bugün, kamuda yetkili sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMU-SEN) başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:08
Amcaoğlu: "Kamu kurumlarının ek mesaileri ödendi"

 Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamu kurumlarının ek mesailerinin ödendiğini ancak Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklanan teknik bir sorundan dolayı, kamu sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenemediğini hatırlatarak; Pazartesi günü kamu sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödeneceğini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bugün, kamuda yetkili sendikalardan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMU-SEN) başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşmede, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan, KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu ile yönetim kurulu üyesi Seher Güneş yer aldı. Görüşmede ayrıca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

Sendikalar görüşmede, kamu sağlık çalışanlarının ödenmeyen ek mesailerinin en kısa sürede ödenmesi talebinde bulundu. 

KTAMS ve KAMU-SEN yetkilileri ayrıca, 2011 sonrası kamuda işe başlayanları kapsayan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nın (47/2010), kamuda 2011 öncesi ve sonrası çalışanlar arasında yarattığı adaletsizliğin ortadan kaldırılması taleplerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AmcaoğluHaberKıbrısÖDENDİ
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