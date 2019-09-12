Avrupa Merkez Bankası para saçacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ivme kaybeden euro bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak faizleri indirdi ve tahvil alımlarını tekrar başlattı. ECB’nin yaptığı açıklamaya göre mevduat faizi yüzde -0.4’ten yüzde -0.5’e indirilirken, Kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak.

Euro/TL saat 15:51 itibariyle 6.2099/6.2132’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ALMANYA’DA RESESYON RİSKİ VAR

Başlıca diğer merkez bankalarının para politikasını gevşetmesi, Almanya’nın resesyona girme riski altında olması ve ve enflasyon beklentilerinin düşmesiyle birlikte ECB ekonomiyi destekleyici önlemler atacağını daha önce açıklamıştı. Ancak önlemlerin kapsamının ne genişlikte olacağı bilinmiyordu.

MEVDUAT FAİZİNDE KADEMELENDİRMEYE GİTTİ

Açıklamada, “Yönetim kurulu (tahvil alımlarının) faiz oranlarının destekleyici etkisi pekiştirilene kadar ne kadar süre gerekiyorsa o kadar devam etmesini ve ECB’nin politika faizleri yükseltilmeden hemen önce sona ermesini öngörmektedir” denildi. ECB ayrıca bankalara uzun vadeli likidite sağladığı imkandan yararlanma şartlarını gevşetti ve negatif faizlerin bankalara verdiği zararı azaltmak için mevduat faizinde kademelendirmeye gitti.

Reuters anketine katılan ekonomistler ECB’den 10 baz puan mevduat faizi indirimi, Ekim ayından itibaren ayda 30 milyar euro tahvil alımı ve faizlerin daha uzun süre düşük tutulması taahhüdü bekliyorlardı. Açıklamada ayrıca, “Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2’ye yakın ancak hemen altında olan seviyeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB’nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörmektedir” denildi.