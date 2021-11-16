Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini...
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
banner107

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli" dedi.

16 Kasım 2021 Salı 09:38
410 Okunma
Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru mesajı
banner108

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, "Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz.

Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Kasım Döviz Kurları! Dolar,euro,sterlin ne kadar?
16 Kasım Döviz Kurları! Dolar,euro,sterlin ne kadar?
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
Dolar, euro ve sterlin ne kadar?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim