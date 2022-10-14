Bakan Yanık duyurdu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat tarafından imzalanan protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hem yurt içi hem de yurt dışı bilet ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı. Engellilere yönelik de kolaylıkların getirildiği protokolle artık biletlere online ortam üzerinden ulaşılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini öngören protokolü imzaldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapıldı. Protokolle halen uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirim uygulanan engellilerin de seyahat acentelerine gitmelerine gerek kalmadan internetten bilet alabilmelerine imkân sağlandı. Ayrıca protokol tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini de öngörüyor.

“VATANDAŞIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Protokolün son derece anlamlı olduğunu belirten Bakan Yanık, "Şehit yakınlarımız, gaziler, gazi yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir projede bir araya gelmek bizim için önemli. Türk Hava Yolları Türkiye'nin iftihar markası. İmzalayacağımız iş birliği protokolümüzle artık şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri indirimli uçabilecekler. Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri de biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler. Günümüz dünyasında, hava yolu ulaşımının gerekliliği ve kolaylığı düşünüldüğünde bu hizmetle birçok hayata dokunmuş ve vatandaşın işini kolaylaştırmış olacağız” dedi.

“İNDİRİMLE SOSYALLİKLERİ ARTACAK”

Protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımını sağlayacaklarını ifade eden Yanık, “Böylece Türk Hava Yollarıyla yolculuklarında indirimden yararlanacak olan şehit yakını gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla sorgulama yapması mümkün hale gelecek. Sistem hayata geçtiğinde bilet alım işlemlerinde bilgiler internet ortamına girilir girilmez bu indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak doğrudan uygulanacak. Bu sayede engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri, şehit yakını gazi ve gazi yakını vatandaşlarımız evlerinden dahi çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla ulaşabilecekler. Yapılan indirimle ise kolayca sosyalleşebilecekler” diye konuştu.

“ARALIKTA İNTERNET VE MOBİL UYGULAMADAN BAŞVURU YAPILABİLECEK”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise “Bildiğiniz üzere ortaklığımızın şehit yakınlarına, gazilerimize ve refakatçilerine yönelik indirimleri vardı. Bu indirimler yurt içi uçuşlarımızda yüzde 20, yurt dışı uçuşlarımızda ise sadece gazilerimize yönelik olarak yüzde 40 oranındaydı. Ayrıca bu indirimlerden faydalanabilmeleri için belge ibraz etmeleri ve ofislerimize gelmeleri gerekiyordu. Şimdi şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınları için bu indirim oranlarımızı hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarımızda yüzde 50 olarak artırıyor ve kapsamını da yurt dışı uçuşlarımızda gazi yakınlarını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Şehit yakını ve gazilerimiz, yüzde 50’ye yükselttiğimiz bu indirim oranını bu protokolle 1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilecekler” açıklamasında bulundu.

“ENGELLİ VATANDAŞ VE REFAKATÇİLERİ YÜZDE 25 İNDİRİMİ ONLİNE KULLANABİLİR”

Bolat son olarak şunları söyledi:

“Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri de kendilerine uyguladığımız yüzde 25’e varan indirimleri yine aynı tarihten itibaren internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden kullanabilecekler. Böylece Millî Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Türk Hava Yolları ailesi olarak engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir hayat yolunda destek vermeye devam edeceğiz. Her iki uygulamanın da hayata geçirilmesinde bizlere ellerinden gelen tüm desteği veren Sayın Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi’ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın kıymetli personeline, bu protokollerin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor, bugün burada imza altına aldığımız protokollerin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

"Protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim uygulanması, bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında KamuNet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılması amaçlanıyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, indirimden yararlanmak isteyen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat kartlarının aktiflik durumu evet/hayır şeklinde Türk Hava Yolları ile paylaşılacak.

"Ücretsiz seyahat kartı, hak sahibi şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ile anne ve babaları; gaziler, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne ve babalarına veriliyor.

"Halen 210 bin 826 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartı bulunuyor. Protokolle sağlanan haklardan aktif kart sahipleri yararlanabilecek. Protokolde öngörülen indirim uygulaması, veri paylaşımına ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek."