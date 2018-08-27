Bayram tatili sonrası dövizde son durum

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyordu. Bugün ise haftanın ilk işlem gününde dolar 6.0052 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL 6,9618-6,9782 seviyesinde hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 7,7099-7,7293 civarında işlem görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Fed politika faizini yüzde 1,75 – 2,00 aralığında sabit tutmuştu. Gerçekleştirilen toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verilmişti.Tutanaklarda, “Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir” uyarısı yapılmıştı.