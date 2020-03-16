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BIST100 yüzde 9'a yakın ekside, dolar 6.42 lirayı gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 3.49 düşüşle başladığı haftanın ilk işlem gününde, yüzde 8'den çok düşüşle 88 bin puanın da altına inerken, ABD'deki faiz indirimine karşın dolar da 6.42 lirayı aştı.

16 Mart 2020 Pazartesi 16:41
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BIST100 yüzde 9'a yakın ekside, dolar 6.42 lirayı gördü

BIST100 yüzde 8.9 düşüşle 87 bin puana yaklaştı, dolar 6.4202 lirayı gördü. BIST Bankacılık Endeksi'nde günlük düşüş yüzde 9.0'u aştı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün son işlem yüzde 12.26 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.

Gün ortasına doğru;

- dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.4218 lirayı gördükten sonra, 6.41 – 6.42 lira aralığında,

- euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.1717 lirayı gördükten sonra, 7.15 – 7.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.8991 lirayı gördükten sonra 7.86 – 7.87 lira aralığında işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
BISTBorsa İstanbul Endeksi
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