Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik etti
İthali yasak süt tozu mahkemelik...
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Sahte emlakçı cezaevine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Flaş Haber
Firari zanlı yakalandı
Kapat

Bitcoin'de rekorlar devam ediyor

Son dönemde Visa'nın yaptığı kripto para kartları hamleleri ve geliştirmelerinden sonra bir başka ödeme devi Mastercard da sektörde önemli adımalar atma kararı aldı.

12 Şubat 2021 Cuma 09:19
273 Okunma
Bitcoin'de rekorlar devam ediyor

Son dönemde Visa'nın yaptığı kripto para kartları hamleleri ve geliştirmelerinden sonra bir başka ödeme devi Mastercard da sektörde önemli adımalar atma kararı aldı.

Şirket, bu sene işletmelere kripto paralar ile ödeme alma sistemini entegre etmeyi planlıyor. ABD'nin en eski bankası olan Bank of New York Mellon (BNY Mellon), müşterilerine Bitcoin işlemleri hizmeti sunacağını açıkladı. Bunun üzerine Bitcoin 49 bin dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu arada Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 12 Şubat 2021
Döviz Kurları / 12 Şubat 2021
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Döviz Kurları / 11 Şubat 2021
Döviz Kurları / 11 Şubat 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim