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Bitcoin'de yeni rekor!

Kripto para piyasasında hareketli seyir devam ediyor. Popüler kripto para Bitcoin 28 bin 400 doları aştı. Ripple ise SEC davasının ardından kaydettiği kayıplarını genişletiyor...

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:29
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Bitcoin'de yeni rekor!

Popüler kripto para Bitcoin rekor tazelemeye devam ediyor.

Kurumsal yatırımcı ilgisinin artasıyla birlikte bu yıl fiyatı üç katını aşan Bitcoin 28 bin dolar seviyesinin üzerinde.

Bugün 28 bin 400 doları aşan kripto paranın toplam piyasa değeri 520 milyar doları aşmış durumda. Hafta sonu 28 bin doları geçen Bitcoin bir yıldan uzun bir sürenin aylık bazda en uzun yükseliş serisini kaydetmeye hazırlanıyor.

Piyasa değeri en yüksek ikinci Ethereum ise yaklaşık 739 dolarlık fiyatıyla yaklaşık 83.71 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Kısa süre öncesine kadar en yüksek üçüncü piyasa değerine sahip XRP (Ripple) tarafında ise sular durulmuyor. ABD'li finansal piyasa düzenleyicisi SEC'in yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla Ripple'a karşı yasal süreç başlatmasının ardından XRP'yi listelerinden çıkaran platformların sayısı her geçen gün artıyor.

Son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşen Ripple sadece bir hafta içerisinde yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Dijital varlıklardaki ralli Bitcoin'in sert yükseliş ve çöküşlerle dolu tarihinden dolayı görüşlerde kutuplaşmaya neden oluyor.

Kripto para savunucuları kripto paranın dolardaki zayıf seyir ve enflasyonist baskı ihtimali nedeniyle portföy çeşitlendirici bir işlev gördüğünü belirtirken, karşı kamp ise üç yıl önce yaşanana benzer, kaçınılmaz bir şekilde çöküşe gidecek spekülatif bir yükseliş olduğunu savunuyor.

Kripto para Borsası Luno'nun iş geliştirme biriminin yöneticisi Vijay Ayyar, Bitcoin'de zirvenin yakın olduğunu, ancak yine de 30 bin dolar seviyesinin görülebileceğini belirterek, "Kesinlikle bir miktar geri çekilme görmeliyiz, ancak büyüklüğü muhtemelen daha az olur. Sadece yüzde 10 - yüzde 15'lik düşüşle görebiliriz." şeklinde görüş bildirmişti.

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