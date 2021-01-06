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Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,06’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:05
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Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa, günü yüzde 1,06’lık yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,06’lık yükselişle tamamladı. Endeks 15,86 puan artışla 1.505,42 puana çıkarken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı.

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