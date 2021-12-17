Borsa İstanbul'dan 2. devre kesici kararı

Haftanın son işlem gününde borsada yaşanan sert kayıplar sonrası iki kez devre kesici uygulandı.



İlk devre kesici 16:24'te uygulamaya alındı. 16:54'te işlemlerin başlamasının ardından düşüşün devam etmesi nedeniyle bir devre kesici daha uygulandı.



İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla düşüş yüzde 9'a ulaştı.

BORSA SERT DÜŞTÜ

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde gelen sert satışlarla yüzde 7 gerileyerek devre kesici uygulaması devreye girdi.



Bankacılık endeksindeki düşüş ise yüzde 6'yı aştı.

BIST 100 güne rekorla başlamış ve sonrasında devam eden alımlarla yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 2 bin 406 puana kadar çıkmıştı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.