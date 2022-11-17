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Brent petrol düşüşe geçti

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

17 Kasım 2022 Perşembe 09:42
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Brent petrol düşüşe geçti



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. Ülke, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uygulamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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