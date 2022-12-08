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Brent petrol düşüşe geçti

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,77 dolardan işlem görüyor.

08 Aralık 2022 Perşembe 09:27
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Brent petrol düşüşe geçti



Dün 80,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 77,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel arz ve talep dengesizlikleri ile Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik atılan adımlar etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından salgın önlemleri gevşetilemeye devam ederken, son olarak bazı vakaların evde karantinaya girmesine yeşil ışık yakıldı.

Japon ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha az küçüldüğüne yönelik haber akışı da fiyatları yukarı yönlü destekleyen bir unsur oldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil azalarak 413 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 2 milyon 100 bin varil azalışla 387 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon 300 bin varil arttı ve 219 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabilecek “yeni ekonomik şoklar” olduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 78,12 ile 78,35 dolar aralığının direnç, 77,52 ile 77,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolFiyat
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