Petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti.
ABD ham petrolü yeniden 100 doların üzerine çıkarken, Brent petrol de 108 dolara yükseldi.
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
14 Nisan 2022 Perşembe 07:37
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Petrol fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın devam edeceğine ilişkin sözlerinin ardından yükseliş kaydetti.