Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı, geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından, hafta açılışında 100 doların altına kadar gerilemişti.
27 Nisan 2022 sabahında uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 105,24 dolar seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol kaç dolar? 27 Nisan 2022 Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
Brent petrol fiyatı, geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından, hafta açılışında 100 doların altına kadar gerilemişti.
27 Nisan 2022 sabahında uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 105,24 dolar seviyesinde yer alıyor.