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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol kaç dolar? 29 Nisan Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

29 Nisan 2022 Cuma 07:15
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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı, geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından, hafta açılışında 100 doların altına kadar gerilemişti.

29 Nisan 2022 sabahında uluslararası piyasada Brent petrol fiyatı 107,85 dolar seviyesinde yer alıyor.

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