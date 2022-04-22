Brent petrol fiyatlarında son durum!

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,24 dolardan işlem görüyor.

Petrol Çin’deki talebe ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle haftalık bazda düşüşe hazırlanırken, Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla petrol tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar yaşanıyor.

Bu hafta Çin kaynaklı fiyatlamalar dolayısıyla ABD ham petrolünde yüzde 4’e varan düşüş yaşandı.

Morgan Stanley, Rusya kaynaklı arz sıkıntılarının artırabileceğine işaret ederek, Brent petrolde üçüncü ve dördüncü çeyrek fiyat beklentisini 10’ar dolar artırdı ve sırasıyla 130 ve 120 dolara çıkardı.

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki saldırıların dozunu artırırken, Kiev yönetimi Rusya’nın kontrol altına aldığını açıkladığı Mariupol’deki asker ve sivillerin tahliyesi için çağrılarda bulunuyor.

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriye göre, G-7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Rusya’nın küresel ekonomiden izole edilmesi için çalışma taahhüdünde bulundu. ABD Hazinesi aralarında kripto para madencisi BitRiver’ın da olduğu onlarca kişi ve kuruma

yönelik, Rusya’nın yaptırımları delmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle, yaptırım kararı aldı.

Öte yandan yaptırımlar bir Rus bankasının iştirak satışına yol açtı. Interfax’ın haberine göre, Rus Alfa-Bank Kazakistan’daki iştirakini Bank CenterCredit’e sattı.