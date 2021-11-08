Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
banner107

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin iki aylık zayıf performansın ardından beklentileri aşmasıyla ons altın, son 2 ayın zirvesi olan 1.820 doların üzerine yükseldi. Gram altın ise bu sabah 568 lira ile tarihi zirveyi yeniledi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

08 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
498 Okunma
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
banner108

Altın fiyatları, ABD’de işsizlik verisinin beklenenden güçlü gelmesi ve Çin'de haftasonu gelen ticaret verilerinin yarattığı olumlu havayla 1.820 dolara doğru yükseldi.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Gram altın bu sabah 568 lira ile rekor kırmasının ardından 566 lira civarında işlem görüyor.

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatını son 2 ayın zirvesine çıkardı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1.821 dolar/ons ile 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti.

Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,05 artışla 1.817 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
Döviz Kurları (Dolar, Euro, Sterlin)
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim