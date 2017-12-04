Dolar, yeni haftaya yükselişle başladı

ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık, Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davada yapılan açıklamaların yakından takip edildiği piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon verileri de piyasanın radarında bulunuyor.

Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Kasım ayında yüzde 1.2 artış bekleniyor.

Bankacılar, başta Sarraf davası süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini söylüyorlar.

Dolar/TL saat 09.25 itibariyle 3.9384 TL'den işlem görürken, euro da 4.6739 TL oldu.

Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0.23 kayıpla 1.1869 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yurtdışında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybetmiş ve içeride 3.9105 TL'ye kadar düşmüştü. Hafta kapanışı ise 3.9135 liradan gerçekleşmişti.