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Doların yüksek seyri sürüyor!

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.

21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20
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Doların yüksek seyri sürüyor!
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Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor.  dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.

/TL 18'in hemen altında işlem görüyor.

Sterlin de 21.10'dan işlem görrüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekiyor.

 Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

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