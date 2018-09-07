Dolar/TL 6,42'nin altına geriledi

Dolar/TL , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, İran'da gerçekleştirilecek Suriye konulu "Üçlü Zirve" öncesi 6,4147'ye kadar geriledi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına paralel güne düşüşle başlayan dolar/TL, İran'daki "Üçlü Zirve” öncesinde artan iyimserlikle 6,4147'ye kadar düştü.

Analistler, Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı "Üçlü Zirve" öncesinde piyasalarda iyimserliğin arttığını ve Türk lirası varlıkların alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade etti.

Dolar/TL, bu haftanın en düşük seviyesi olan 6,4147'yi görmesinin ardından saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 azalışla 6,4210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,5 değer kaybıyla 7,4780'den, sterlin/TL de yüzde 2,1 azalışla 8,3350'den alıcı buluyor.

"Üçlü Zirve"den gelecek haber akışı ve öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam verisinin TL varlıkların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,38 ve 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.