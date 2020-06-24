Döviz Kurları / 24 Haziran 2020

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Ekonomistler bu dovızın yukselışını bıze açıklasın TL faizleri duşerken.... Ben ulkede guçlü dolar biriktiren doviz biriktiren lobiler var TL faizini duşurerek dovızı yukseltıp para kazanıyor ekonomiden anlamayanlar ve ekonomist geçinenler var
Ekonomistler bu dovızın yukselışını bıze açıklasın TL faizleri duşerken.... Ben ulkede guçlü dolar biriktiren doviz biriktiren lobiler var TL faizini duşurerek dovızı yukseltıp para kazanıyor ekonomiden anlamayanlar ve ekonomist geçinenler var