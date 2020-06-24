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Döviz Kurları / 24 Haziran 2020

Dolar , Euro, Sterlin bugün ne kadar ?

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:10
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Döviz Kurları / 24 Haziran 2020

Anahtar Kelimeler:
Döviz Kurları
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Mehmet metcooğlu 2020-06-24 08:41:56

Ekonomistler bu dovızın yukselışını bıze açıklasın TL faizleri duşerken.... Ben ulkede guçlü dolar biriktiren doviz biriktiren lobiler var TL faizini duşurerek dovızı yukseltıp para kazanıyor ekonomiden anlamayanlar ve ekonomist geçinenler var

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Mehmet metcooğlu 2020-06-24 08:43:01

Ekonomistler bu dovızın yukselışını bıze açıklasın TL faizleri duşerken.... Ben ulkede guçlü dolar biriktiren doviz biriktiren lobiler var TL faizini duşurerek dovızı yukseltıp para kazanıyor ekonomiden anlamayanlar ve ekonomist geçinenler var

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