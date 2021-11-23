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Döviz Kurları adeta uçuşa geçti!

İşte dolar, euro ve sterlinde son durum!

23 Kasım 2021 Salı 10:00
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Döviz Kurları adeta uçuşa geçti!
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Dolar/TL kuru son dönemlerin en çok takip edilenleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolarda TL karşısında artış görülmüştü.

Yükselişini sürdüren dolar 11.47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini dün akşam gördü.

Yeni güne 11,42 seviyelerinden başlayan dolar,  11.99 lirayı görerek rekor tazeledi.

DOLAR NE KADAR?

Yeni güne 11,42 seviyelerinden başlayan dolar, 11.99 lirayı görerek rekor tazeledi.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,19'luk yükseliş ile 12,84 TL oldu. Euro geçtiğimiz gün 12,92 TL'ye iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Euro 13,28 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

STERLİN NE KADAR?

Sabah saatlerinde TL karşısında yüzde 0,21 değer kazanan sterlin 15,2515 TL'den alınıp 15,3763 TL'den satılıyordu.

Sterlin 15,88 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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