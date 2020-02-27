Dövizde son durum?

Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.
Dolar kuru bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 7,96 seviyelerinde yer alıyor.
Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.
Dolar kuru bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.
Sterlin/TL ise 7,96 seviyelerinde yer alıyor.