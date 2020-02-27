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Dövizde son durum?

Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

27 Şubat 2020 Perşembe 08:34
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Dövizde son durum?

Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.

Dolar kuru bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin/TL ise 7,96 seviyelerinde yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSterlinTürk Lirası
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