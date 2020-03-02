Dövizde son durum?

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,22 seviyesinden işlem görüyordu.
Dolar kuru şu dakikalarda 6,20'de işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,86'da seyrediyor.
Sterlin/TL ise 7,97'den işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,22 seviyesinden işlem görüyordu.
Dolar kuru şu dakikalarda 6,20'de işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,86'da seyrediyor.
Sterlin/TL ise 7,97'den işlem görüyor.