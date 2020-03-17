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Dövizde son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

17 Mart 2020 Salı 08:54
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Dövizde son durum

Fed'in faiz ikinci sürpriz faiz indirimine karşın piyasalardaki corona virüs depremi sürüyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL dün gün içinde 6,40'ın üzerini görmüştü, ardından kur gün içinde 6,41 seviyesinde seyretti.

Bugün ise dolar/TL güne 6,42 seviyesinden güne başladı. 

Aynı dakikalarda euro ise 7,17 liradan satılıyor. 

Sterlin ise 7,87 seviyelerinde seyrediyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankaları müdahalelerine devam ediyor, dün ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdü.

Bununla birlikte, Fed 700 milyar dolarlık parasal genişlemeye gitti ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurdu.

Küresel ölçükte corona virüs salgınına ilişkin haber akışı piyasaların odağında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Deviz KurlarıFedPiyasaDolarEuroSterlin
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