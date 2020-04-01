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Dövizde son durum

Spot piyasada dolar ve euro fiyatlarında son durum.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:00
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Dövizde son durum

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da 6,61 seviyelerinde başladı. 

Euro/TL de 7,30'da işlem görüyor.

Sterlin ise 8.19 seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSterlin
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